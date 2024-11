Guardia di Finanza, il liceo “Cafiero” di Barletta vince il concorso per i 250 anni

BARLETTA – Il Liceo Scientifico Cafiero di Barletta vince il concorso “Terra, Mare, Aria: Protetti e Sicuri”, la kermesse indetta in occasione del 250° anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle. Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Mare, la 4^O dell’istituto barlettano, con una produzione video intitolata “L’Audacia del Talento”. Il richiamo al territorio e alle gesta di Pietro Mennea, nel parallelismo con la dedizione dei militari, ha portato la classe al primo posto.

Menzione anche per la 5^C nella categoria Terra e per la 4^L per la categoria Aria, con il Cafiero che ha dato sfoggio della sua creatività e della sua attenzione nei confronti delle attività della Guardia di Finanza. L’obiettivo dei docenti è stato proprio quello di instradare i giovani verso la legalità.

