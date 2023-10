Guardia Costiera di Gallipoli soccorre membro equipaggio nave MSC

Un membro dell’equipaggio della Msc Splendida è stato soccorso dalla Guardia costiera di Gallipoli, mentre la nave da crociera era in navigazione a circa 30 miglia al largo di Leuca. I militari, intervenuti dopo la richiesta d’aiuto, hanno caricato il ferito e il medico della Msc a bordo di una motovedetta per poi giungere il porto di Leuca. L’uomo, di origine indiana, è stato sottoposto alle prime cure da parte del personale sanitario del servizio 118 per poi essere trasportato in ambulanza all’ospedale di Tricase per ulteriori accertamenti.

