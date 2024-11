Grumo, assalto armato a portavalori: via con oltre un milione

BITONTO – Un commando armato, composto da almeno dieci persone, ha assaltato un portavalori, che viaggiava sulla Strada statale 96 all’altezza di Grumo Appula (Ba). Secondo quanto si apprende il colpo è riuscito e sarebbe stato sottratto oltre un milione di euro.

I banditi hanno fatto esplodere due bombe carta e diversi colpi d’arma da fuoco da più armi da guerra, presumibilmente dei kalashnikov, per bloccare la marcia del mezzo e minacciare chi era alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio di due Lancia Y e il Fiat Ducato portavalori. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri

