Bari, discarica abusiva in villa del lungomare sud

BARI – Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Bari hanno recentemente concluso un’importante operazione di servizio volta al contrasto degli illeciti ambientali e garantire la sicurezza pubblica.

Durante un approfondito sopralluogo in una villa, situata sul lungomare meridionale di Bari, è stata scoperta una discarica abusiva contente cumuli di rifiuti “pericolosi e non”, con un elevato rischio di incendio. La discarica, priva di qualsivoglia autorizzazione, conteneva circa 1200 tonnellate di rifiuti.

A seguito di questa scoperta, la villa è stata posta in sequestro e il proprietario dell’immobile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

Sono attualmente in corso ulteriori indagini per quantificare le sanzioni fiscali e ambientali, come l’ecotassa. Le condotte illecite sono attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Bari

