Grottaglie, triste risveglio: vandalizzato, ancora una volta, un defibrillatore

Ancora un volta uno dei defibrillatori donati alla città dall’Associazioneè stato vandalizzato. Uno strumento che potrebbe salvare vite distrutto per ignoranza, noia o, peggio, per puro disprezzo del bene comune.

Medici per San Ciro Onlus

Fa ancora più male sapere che questo defibrillatore è posizionato vicino a un impianto sportivo, un luogo dove l’attività fisica rende ancora più fondamentale la presenza di strumenti salvavita. In determinate situazioni può fare la differenza tra la vita e la morte.

Non sappiamo se sia stato un gesto di adulti privi di senso civico o di ragazzini o ragazzine inconsapevoli del valore di quello strumento. In entrambi i casi, è inaccettabile. Se si tratta di giovani, vuol dire che abbiamo ancora tanto da fare per educare al rispetto; se sono stati adulti, il problema è ancora più grave.