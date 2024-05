A Grottaglie, Piazza IV Novembre è attualmente oggetto di lavori di arretramento e ricollocazione della recinzione del Monumento ai Caduti per migliorare il traffico veicolare.

“Su sollecitazione dei cittadini e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto, è stato richiesto il parere della Soprintendenza dal momento che i lavori sono stati affidati a un gruppo di ingegneri senza la supervisione di un architetto. La Soprintendenza ha quindi bloccato il cantiere in attesa di chiarimenti dall’amministrazione comunale”, spiega in una nota Paolo Bruni, presidente del consiglio dell’Ordine Architetti PPC.

“È importante precisare che non si tratta di un abbattimento del monumento, ma solo di un arretramento della recinzione. L’Ordine degli Architetti P.P.C. ha sottolineato la necessità di adeguarsi alle indicazioni della Soprintendenza e ha invitato le amministrazioni della Provincia di Taranto a promuovere, in futuro, concorsi di idee o di progettazione per garantire la qualità e la professionalità degli interventi urbani”, conclude Bruni.

