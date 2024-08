Grottaglie: minaccia compagna con forchettone, arrestato per stalking

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni di Grottaglie, accusato del reato di stalking. L’intervento degli agenti del Commissariato di Grottaglie è avvenuto nei pressi di un bar locale, dove è stata segnalata l’aggressione di una donna.

La vittima, trovata in forte stato d’agitazione e assistita da alcuni passanti, ha raccontato agli agenti che durante una cena in un ristorante del centro cittadino, il suo compagno l’aveva minacciata di morte brandendo una grossa forchetta, in preda a un attacco di gelosia. Spaventata, la donna è riuscita a fuggire e rifugiarsi nel bar del fratello fino all’arrivo della polizia.

Accompagnata negli uffici del Commissariato per formalizzare la denuncia, la donna ha riferito che questo episodio era solo l’ultimo di una lunga serie di comportamenti persecutori subiti negli ultimi anni. Dopo aver raccolto la dettagliata denuncia e trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Per l’indagato vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author