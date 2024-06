Grottaglie: lo sportello Iris celebra il Pride Month

Nel mese dell’orgoglio LGBTQA+ il progetto di cui è capofila Alzàia Onlus ha organizzato delle iniziative dedicate ad adulti e bambini

Giugno è il mese del Pride Month, in cui si celebra la cultura e le rivendicazioni dei diritti LGBTQA+ e a Grottaglie lo sportello Iris ha organizzato delle iniziative con l’obiettivo di far luce sui diritti da tutelare della comunità.

Mercoledì 5 giugno, alle ore 19.30, al Castello Episcopio verrà proiettato il film “Tutto su mia madre” di Pedro Almodovar. A seguire ci sarà un aperitivo curato da DSE FIC Puglia. Invece il 19 giugno, alle 18.30, nel meraviglioso Giardino Mediterraneo si terrà un laboratorio di disegno e collage dal titolo “Letture a testa in giù”, con Luisa Dipierro (fondatrice dell’associazione Libelle APS educazione in Natura) che condurrà i partecipanti in una casa amica dove si apriranno le porte della diversità e della convivenza. L’incontro è pensato per i bambini (dai 2 ai 7 anni) e per i loro genitori.

Alzàia Onlus ETS è l’ente capofila del progetto Iris, insieme ai partner Associazione Strambopoli-Taranto LGBTIQ e L.E.F.T. – Libero Ente di Formazione di Taranto. Il costituendo RTS (raggruppamento temporaneo di scopo) è candidato alla procedura di affidamento di gestione dello Sportello Arcobaleno di Grottaglie.

Iris è l’acronimo di In Rete per Identità e Soggettività LIBERE, e nasce dall’urgenza di costruire spazi di libertà, di narrazione, di rivendicazione, spazi safe di espressione, orgoglio e autodeterminazione, in cui co-creare comunità.

Sono beneficiarie del progetto le persone LGBTQIA+ e le loro famiglie, i migranti LGBTQIA+, tutte le persone in situazione di marginalità, la comunità di Grottaglie e dei territori limitrofi. Per ulteriori info è possibile telefonare al 351.7246577 o scrivere all’indirizzo email sportelloiris24@gmail.com.

