Emiliano: ‘Medimex a Taranto anche nel 2025’

“Anche l’anno prossimo il Medimex si svolgerà qui a Taranto, se il Signore ci dà la salute e se non ci saranno imprevisti. Alle volte Taranto è la città degli imprevisti. Avevo sempre considerato quasi scontate alcune cose, ma devo prendere atto che la vita non è mai scontata. Io continuerò ad insistere perchè lo spostamento da Bari a Taranto del Medimex è stata una decisione politica che io ho fortemente voluto”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della presentazione a Taranto del Medimex 2024 che si terrà nel capoluogo ionico dal 19 al 23 giugno. Una decisione, ha aggiunto il governatore, “non semplice, perché Bari la meritava altrettanto, ma questa manifestazione è diventata una suggestione, un incoraggiamento, una sorta di magia che si incarna nella città di Taranto, nella sua bellezza, nel suo popolo straordinario e anche nelle difficoltà che la città ha”.

“Questa sarà un’edizione straordinaria. Abbiamo venduto i biglietti in tutte le parti del mondo, quindi tutti si renderanno conto che non c’è solo il G7 in Puglia e che forse il G7 è venuto facilmente e naturalmente in Puglia grazie alla qualità generale di questa regione e dei pugliesi”. Lo ha sottolineato il presidente Emiliano, a margine della presentazione del Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds. “Continuo a dire – ha aggiunto il governatore – che quello pugliese è un popolo straordinario, libero, autonomo, obbediente e docile quando si convincono, terribilmente resistente come gli Spartani quando non si convincono. E questo fa in modo che tutti noi possiamo fare meglio di anno in anno. Un grazie a Taranto per le emozioni che sempre mi trasmette”.

