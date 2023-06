GROTTAGLIE – Giuseppe Guarini è stato eletto segretario cittadino del Pd di Grottaglie. A traghettare il circolo cittadino al congresso delle ultime ore, era stato il commissario Giovanni Battafarano.

“Considero positivo il processo unitario avviato dal Pd di Grottaglie, con forti contenuti programmatici e buone prospettive per il futuro. Il Pd vuole tornare ad essere il partito fondamentale della politica grottagliese”, ha dichiarato il senatore Battafarano.

Il nuovo segretario Pd di Grottaglie Giuseppe Guarini commenta: “Dobbiamo riprendere un lavoro che ci porti ad essere pronti a guidare ancora una volta Grottaglie verso nuovi obiettivi di sviluppo e di crescita, tentando di migliorare sempre di più la qualità della vita della nostra comunità. Per farlo, dobbiamo essere capaci di costruire alleanze, di promuovere intese, di essere elemento di traino per gli altri, preoccupandoci però di non smarrire mai la nostra identità e la nostra vocazione progressista. Ai cittadini vogliamo dire che siamo stati e ritorneremo ad essere protagonisti”.

