TARANTO – Emergenza trasporti nel capoluogo ionico. Dopo le voci di corridoio che parlerebbero della cancellazione del Frecciarossa Taranto-Milano e viceversa e di alcuni Intercity come il 700-701 Taranto-Roma-Taranto, sulla questione trasporti intervengono Carmelo Sasso di UIL TRASPORTI Taranto e il segretario regionale alla mobilità Fabio Liscio.

“Se queste informazioni dovessero tramutarsi in realtà non solo la cittadinanza tarantina con il territorio perderebbero dei vettori importanti ma si avrebbero ricadute in negativo a livello occupazionale – precisano Sasso e Liscio – perché i vagoni vengono riassettati da personale ferroviario e personale dell’indotto degli appalti tarantini.

I due rappresentanti, dichiarandosi disponibili a valutare la situazione, chiedono l’apertura di un confronto con le parti interessate per scongiurare una decisione che produrrebbe solo problemi ai lavoratori e ai cittadini portando sempre di più ad isolare la città di Taranto.

