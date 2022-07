I consiglieri comunali Francesco Donatelli, Ciro Petrarulo, Alfredo Traversa, Giovanni Marinelli e Massimo Carrieri hanno presentato una mozione al presidente del consiglio comunale di Grottaglie per discutere, nella prossima seduta. del degrado in cui versa Piazza San Francesco De Geronimo, dedicata al Santo Patrono. Con questa mozione, i cinque consiglieri intendono sensibilizzare il sindaco D’Alò affinché restituisca fruibilità ai cittadini. Di seguito il testo dell’interpellanza:

PREMESSO che con la citata Interpellanza i sottoscritti hanno evidenziato il grave stato di degrado e danneggiamento della Piazza-Simbolo della città, sovrastante il Quartiere delle Ceramiche, dedicata al Santo Patrono, San Francesco de Geronimo. In particolare risultano danneggiate o asportate diverse delle 66 formelle, in gres porcellanato serigrafate, che raccontano la vita del Santo grottagliese realizzate, insieme al gruppo marmoreo, dal compianto professore Leonardo PETRAROLI. Alcuni alberi sono stati divelti, altri danneggiati; come danneggiate sono le piastrelle dei gradini del piano sbalzato mentre, molto spesso, la piazza risulta infestata da erbacce e la pulizia della stessa non curata. Addirittura sul grande basamento marmoreo della statua del Santo è stata affissa, molto impropriamente, con quattro tasselli che hanno perforato il marmo, una foto di un giovane militare.

CONSTATATO che la risposta all’Interpellanza data dal Sindaco è sintetizzata in un “stiamo cercando di capire”, di fatto scaricando la colpa sulla mancanza di senso civico da parte dei cittadini, ma ammettendo che occorre un maggior controllo e che il sistema di videosorveglianza non è idoneo;

CONSIDERATO che tale risposta è stata molto generica, senza assumere impegni e tempi precisi per ripristinare il precedente decoro che la piazza merita. Per quanto sopra espresso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esercitando la facoltà prevista dall’art.31, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e interpretando le giuste aspirazioni della popolazione che chiede la restituzione alla fruibilità dei cittadini di quella piazza fortemente voluta con la costituzione dell’apposito Comitato. Una piazza che ritorni ad essere un punto di riferimento di socializzazione nonché religioso e turistico.

Con la presente Mozione il Consiglio Comunale IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale a dare le opportune disposizioni agli uffici competenti affinché sia redatto con urgenza un progetto di rispristino ed avviare rapidamente i lavori necessari potenziando il sistema di videosorveglianza.