Grottaglie: Carabinieri, Gianni Caforio festeggia la pensione dopo 40 anni

Giovanni “Gianni” Carorio, comandante della Stazione Carabinieri di Grottaglie, va in pensione dopo 40 anni di servizio nell’Arma. Nella mattinata di giovedì 28 settembre ha voluto salutare colleghi, amici e istituzioni proprio nella caserma di Grottaglie dove ha prestato servizio dal 1° gennaio 2005, prima come luogotenente (carica speciale) poi, dal 2012, nel ruolo di comandate.

Caforio si è arruolato nell’Arma nel 1986 e, promozioni dopo promozioni, nel 2008 ha ottenuto il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza con decorrenza dal gennaio 2005, anno in cui è approdato alla caserma di Grottaglie.

Nel 2007 si è laureato in scienze dell’amministrazione, nel 2012 in giurisprudenza, nel 2007 è stato nominato cavaliere del lavoro. La sua carriera è cominciata nel 1996 al Nord, ma nel corso degli anni si è avvicinato sempre più alla sua Puglia fino all’approdo in quel di Grottaglie, a 25 km dalla sua Latiano. Ma proprio Grottaglie, città che lo ha adottato, resterà la residenza per lui e la sua famiglia, composta da una moglie eccezionale, come ama definirla, e tre figli.

Oltre che con colleghi e amici, Gianni Caforio ha brindato alla sua nuova vita anche con Cosimo Ciura, sindaco di Monteiasi, e Ciro D’Alò, primo cittadino di Grottaglie. Al momento, il comando della caserma è stato affidato al luogotenente Antonio Ribezzo, nato a Francavilla Fontana (Br) e già vicecomandante di Caforio, al quale non ci resta che augurare buon vento e buona vita sempre!

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp