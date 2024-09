Grottaglie, Avvisi Tari sbagliati: nessuna perdita per i cittadini che hanno già pagato

Ci spostiamo nel comune di Grottaglie, dove un errore di codice catastale dell’ente sugli avvisi di pagamento della Tari ha creato polemiche sfociando in insulti personali contro i rappresentanti istituzionali. Bollettini da stracciare e per chi avesse gia versato la rata, non ci sarà nessuna perdita economica.

