Grottaglie, auto rubata si ribalta e prende fuoco: fuggono occupanti

GROTTAGLIE (TA) – Incidente stradale nella notte sulla strada statale sette tra Grottaglie e Taranto. Un’auto rubata, Una Alfa Romeo Mito, è finita fuori strada su una complanare nei pressi dello svincolo per Francavilla Fontana. Nel vano bagagli della vettura c’era una slot machine risultata anch’essa oggetto di furto in un locale di Villa Castelli, stando a quanto si apprende, la slot era stata rubata all’interno del bar di una stazione di servizio, poi l’arrivo del proprietario ha messo in fuga i malviventi. Il veicolo, completamente distrutto, si è prima ribaltato e poi ha preso fuoco, le persone che si trovavano a bordo sono fuggite, non dovrebbero esserci feriti. Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche i Vigili del fuoco.

