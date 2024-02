Grottaglie, al via controlli rigorosi sulla raccolta differenziata

L’Amministrazione Comunale di Grottaglie, in collaborazione con l’azienda incaricata della raccolta differenziata, annuncia l’intensificazione dei controlli sulla qualità del conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la performance del servizio e tutelare l’ambiente.

Dalle recenti analisi è emerso un uso improprio di sacchetti non conformi per la frazione umida. Su 80 sacchetti esaminati, solo 47 risultavano idonei.

Per una corretta gestione della frazione organica, è fondamentale utilizzare esclusivamente buste in materiale biodegradabile e compostabile certificate UNI EN 13432. La scelta del sacchetto incide direttamente sulla qualità del compostaggio e sulla salvaguardia dell’ambiente.

A partire dalla prossima settimana, i sacchetti non conformi per la frazione umida non saranno più ritirati. Tale misura si rende necessaria per garantire la qualità del materiale destinato agli impianti di trattamento e scongiurare sanzioni a carico dell’intera comunità.

“È fondamentale – dichiara l’assessore all’ambiente, Maurizio Stefani – che tutti i cittadini collaborino attivamente per migliorare la qualità della raccolta differenziata a Grottaglie. Il corretto conferimento dei rifiuti non solo tutela l’ambiente, ma evita sanzioni e costi aggiuntivi per la collettività. Invitiamo tutti a seguire le indicazioni fornite e a utilizzare solo sacchetti conformi per la frazione umida. Inoltre, – spiega ancora l’assessore – plastica, carta e vetro non necessitano di sacchetti, mentre il martedì è previsto il conferimento del solo materiale che non può essere riciclato.”

La città ha raggiunto livelli eccellenti di differenziata, posizionandosi come modello virtuoso in ambito regionale. L’Amministrazione Comunale, con il supporto dei cittadini, è impegnata a mantenere e migliorare questo risultato, per un futuro più sostenibile e decoroso per Grottaglie.

