BARI – Per quasi otto anni avrebbe utilizzato tre telepass assegnati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco su altrettante auto private, evitando così il pagamento dei pedaggi autostradali per circa 15mila euro. Il comandante indagato è stato operativo a Lecce e Matera, anche ex funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia.

Servizio di Ilaria Delvino