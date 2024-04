Girone H – Giudice sportivo: le decisione dopo la 32a giornata

Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo il match dell’ultimo weekend del Girone H

Multe a società

1.800 euro al Barletta per avere propri sostenitori fatto esplodere 3 petardi sul terreno di gioco e per avere acceso materiale pirotecnico (3 fumogeni) sul terreno di gioco. Inoltre per la intera durata della gara i medesimi sostenitori lanciavano sul terreno di gioco un barattolo di alluminio, bottigliette di plastica e accendini che cadevano nelle vicinanze di un A.A.

300 euro alla Team Altamura per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) nel settore loro riservato

100 euro all’Angri per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) nel settore loro riservato

Sanzioni a dirigenti fino al 23-06-2024

Manco (Gelbison) per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A.

Squalifica giocatori

1 giornata: Aprile, Prinari e Gomes (Bitonto), Calemme (Manfredonia), Barile (Rotonda), Versienti (Casarano), Ferrara (Fidelis Andria), De Pasquale (Gelbison), Bonanno (Martina), Mane (Angri), Faiello (Paganese), Fruci (Gallipoli).

