Giro d’Italia, Lecce la prima tappa italiana

Lecce – I salentini amanti della bici ma dello sport in generale possono festeggiare perché dopo ben 22 anni il Giro d’Italia torna a Lecce. Un evento che ovviamente viene celebrato da tutta la provincia e la cui macchina organizzativa prenderà il via nelle prossime ore per definire i lavori necessari e pianificare le attività legate all’arrivo della carovana rosa previsto per il 13 maggio 2025. Quella di Lecce sarà la prima tappa italiana dell’edizione 2025, dopo le tre iniziali in Albania. Un evento storico per il Salento, che avrà così l’opportunità di mostrarsi al mondo intero, grazie a una manifestazione sportiva seguita da milioni di appassionati. L’arrivo della tappa sarà incorniciato dal suggestivo scenario di Viale Calasso, con le storiche mura della città a fare da sfondo, replicando l’emozionante immagine dell’ultima volata nella città barocca, ovvero nel 2003. La tappa, lunga 187 chilometri, partirà da Alberobello e attraverserà il cuore della Puglia, percorrendo la strada statale 7 e toccando i comuni salentini di Guagnano e Campi Salentina. L’ingresso a Lecce avverrà da Borgo Pace, con il percorso che attraverserà i viali principali fino allo stadio Via del Mare, prima di tornare in centro e concludersi su Viale Calasso; ma non finisce qui perché l’amministrazione comunale sta lavorando per includere un passaggio dal cuore del centro storico, un tratto che arricchirebbe ulteriormente l’esperienza per i tifosi e metterebbe in risalto le bellezze artistiche della città. Il conto alla rovescia è iniziato: con i preparativi che partiranno nelle prossime settimane, il 13 maggio Lecce sarà la capitale mondiale del ciclismo.

