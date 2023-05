Giovinazzo: Abuso d’ufficio, prosciolto sindaco Sollecito

Antonella Cafagna, gip del Tribunale di Bari, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo “perchè il fatto non è previsto come reato”.

Stesso discorso per gli ex assessori Elio Sannicandro (ora dirigente di Asset Puglia), Marianna Paladino, Salvatore Stallone e Antonia Pansini, tutti accusati di abuso d’ufficio e demansionamento nei confronti di Vincenzo Turturro, dirigente comunale ancora in servizio a Palazzo di Città.

I fatti risalgono al 2015, quando il sindaco era Tommaso De Palma e Sollecito era assessore: con una delibera della giunta, a Turturro fu revocato l’incarico di dirigente del terzo settore gestione del territorio, ma fu subito riassegnato al settore patrimonio e servizi istituzionali.

Turturro lamentava come a quel settore fossero state sottratte competenze, ma il gip ha considerato quella delibera “insuscettibile di causargli una dequalificazione professionale o un demansionamento, a fronte della conservazione allo stesso del livello dirigenziale apicale anche sotto il profilo retributivo”.

Gli imputati erano assistiti dagli avvocati Mariano Fiore, Nicola Selvaggi e Salvatore Campanelli.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp