Giochi Mediterraneo: Melucci, ‘Vicini a soluzione organizzativa’

“È in atto un confronto serrato da giorni, specie tra la Regione Puglia e il Governo. Mentre, Comune e Provincia di Taranto hanno già fornito la massima apertura possibile, per altro per iscritto, in relazione alla nuova governance del comitato organizzatore locale e nei termini della collaborazione tecnico-amministrativa nei riguardi del commissario straordinario”. Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 a proposito dell’interlocuzione in corso con il Governo per la ridefinizione dello stesso Comitato.

In merito allo stanziamento di 125 milioni di euro per assicurare la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi, Melucci sottolinea di essere “grato che il Governo abbia mantenuto fede agli impegni con un’ulteriore dotazione finanziaria. Ora, non mi stancherò di ribadirlo, serve solo correre, e lavorare seriamente. Confido, perciò, che i partner istituzionali ci convochino in fretta per una soluzione definitiva e la ripartenza delle attività del comitato organizzatore. Il resto sono chiacchiere da bar che fanno male a Taranto, si faccia molta attenzione”.

Sulla vicenda dei Giochi del Mediterraneo, “inviterei tutti a evitare facili sensazionalismi e le consuete strumentalizzazioni, per il bene della città. Non esistono accordi celati tra parti istituzionali. Esistono certamente frequenti contatti leali e costruttivi, con tutti, come è atteggiamento responsabile che avvenga”, conclude Melucci.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp