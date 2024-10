Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: altri 25 milioni dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto economico-fiscale, stanziando 25 milioni di euro in più per i Giochi del Mediterraneo. Sono risorse che saranno messe a disposizione per l’organizzazione dei Giochi e che si vanno a sommare alle risorse già stanziate che serviranno invece alla realizzazione e al completamento delle opere e degli impianti sportivi.

La richiesta di questo ulteriore finanziamento era stata avanzata dal Commissario Straordinario Massimo Ferrarese.

Complessivamente sono 300 i milioni di euro destinati: 275 milioni per le opere e questi altri 25 per l’organizzazione, facendo dei i Giochi del Mediterraneo di Taranto una delle più importanti manifestazioni mai organizzate al sud Italia.

Le misure contenute nel decreto economico-fiscale

Al fine di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si incrementa di 25 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre, per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, si incrementa di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

