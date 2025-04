Lazzaro: “Azzerare subito vertici partecipate Comune di Taranto”

Luca Lazzaro, candidato sindaco del Centrodestra, rilancia la richiesta di azzeramento immediato degli organi di amministrazione delle società partecipate dal Comune di Taranto, alla luce delle recenti assunzioni avviate da Kyma Ambiente S.p.A.

Secondo Lazzaro, il reclutamento di 15 unità a tempo determinato attraverso un’agenzia interinale è “politicamente inopportuno” e “intempestivo”, in quanto avviene in piena campagna elettorale e ad opera di una governance riconducibile a una delle coalizioni in corsa.

“Simili iniziative – denuncia – rischiano di compromettere la neutralità dell’azione amministrativa e alterare l’equilibrio democratico”, sollevando dubbi sulla correttezza della gestione della cosa pubblica.

Lazzaro si appella al Commissario Straordinario Giuliana Perrotta affinché intervenga con urgenza sospendendo ogni atto gestionale potenzialmente lesivo della parità tra i candidati. In particolare, chiede l’immediato azzeramento dei vertici delle partecipate comunali, compresa Kyma Ambiente, per ripristinare trasparenza e correttezza nell’amministrazione pubblica.

