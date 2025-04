Castellaneta Marina, allarme cantieri: stagione turistica a rischio

Cresce la preoccupazione tra gli operatori commerciali e turistici per lo stato in cui si presenta il cuore di Castellaneta Marina (Taranto) all’avvio della stagione. Cantieri fermi e la chiusura al traffico di viale dei Pini, arteria principale di accesso, rischiano di compromettere l’arrivo dei primi flussi turistici.

A lanciare l’allarme è Confesercenti-Casaimpresa, che, raccogliendo il malcontento di imprenditori e residenti, ha chiesto un incontro urgente al sindaco e agli assessori competenti, da tenersi in piazza Selene, per chiarire tempi e modalità di completamento dei lavori e discutere la possibilità di restituire alla comunità le aree ora interdette.

Le prime conseguenze sono già visibili: i ponti di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio – solitamente occasione per un primo afflusso turistico – non hanno portato i risultati attesi. L’incertezza sull’operatività dei cantieri e l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale stanno creando serie difficoltà alle imprese nel pianificare attività e investimenti per la stagione.

“Serve un cambio di passo”, denunciano gli operatori economici, che chiedono un impegno concreto affinché si rendano fruibili almeno in parte le aree ora inaccessibili, o, in alternativa, si sospendano i lavori durante i mesi estivi.

La preoccupazione è fondata: già nel 2024 Castellaneta Marina ha segnato una crescita zero nelle presenze turistiche, in controtendenza con il resto della Puglia. Il timore è che il perdurare di disagi e disorganizzazione possa spingere ancora più visitatori verso altre località più attrezzate e accoglienti, mettendo a serio rischio il rilancio dell’intera frazione costiera.

