Serie C/C, 38a Giornata: gli arbitri designati

Le designazioni arbitrali per le partite della 38a e ultima giornata del Girone C di Serie C in programma alle 20.00 di domenica 27 aprile.

Avellino-Altamura: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)

Assistenti: Leonardo Tesi (Padova) e Alfonsorocco Rosania (Finale Emilia)

IV uomo: Daniele Aronne (Roma 1)

Cavese-Sorrento: Andrea Migliorini (Verona)

Assistenti: Alessia Cerrato (San Donà di Piave) e Daniele Antonicelli (Milano)

IV uomo: Vito Mattia Losapio (Molfetta)

Cerignola-Latina: Carlo Esposito (Napoli)

Assistenti: Andrea Barcherini (Terni) e Davide Fenzi (Treviso)

IV uomo: Alessandro Gervasi (Cosenza)

Giugliano-Benevento: Simone Gavini (Aprilia)

Assistenti: Matteo Nigri (Trieste) e Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto)

IV uomo: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

Messina-Juventus NG: Samuele Andreano (Prato)

Assistenti: Emanuele Fumarulo (Barletta) e Francesco Macchi (Gallarate)

IV uomo: Liberato Maione (Ercolano)

Picerno-Foggia: Andrea Zanotti (Rimini)

Assistenti: Giuseppe Cesarano (Castellammare di Stabia) e Alessandro Antonio Boggiani (Monza)

IV uomo: Alessandro Femia (Locri)

Potenza-Catania: Antonio Di Reda (Molfetta)

Assistenti: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Andrea Mastrosimone (Rimini)

IV uomo: Riccardo Tropiano (Bari)

Trapani-Casertana: Gabriele Sacchi (Macerata)

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) e Stefano Peletti (Crema)

IV uomo: Andrea Senes (Cagliari)

