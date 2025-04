Paura a Martina Franca: auto si schianta contro una vetrina

Attimi di paura questa sera nel centro di Martina Franca. Poco dopo le 21:00 una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro la vetrina di un negozio che affaccia su corso Italia, una delle arterie principali della città.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata al momento sembrerebbe essere quella di un improvviso malore del conducente. L’uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Fortunatamente il conducente era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori.

La scena che si è presentata ai diversi passanti e residenti è stata di forte impatto. La vetrina del negozio è stata danneggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato nelle operazioni di soccorso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author