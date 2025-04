Giochi Mediterraneo, Iaia: “Nessun ritardo, accuse di Turco infondate”

TARANTO – «Nessun ritardo nei cantieri dei Giochi del Mediterraneo e nessuno spreco: anzi, si è fatto in poco più di un anno ciò che non si è fatto nei quattro precedenti». Così Dario Iaia (Fratelli d’Italia) replica alle critiche sollevate dal senatore pentastellato Mario Turco sulla gestione dei lavori per l’edizione 2026 dei Giochi, in programma a Taranto.

«L’atteggiamento di Turco appare politicamente incomprensibile – afferma Iaia -. Dal suo insediamento, il commissario Massimo Ferrarese ha avviato il 75% dei cantieri, in particolare quelli relativi alle opere più grandi. Eppure Turco, invece di riconoscere i progressi, lancia accuse infondate ignorando il lavoro svolto e i successi degli ultimi giorni, come la presenza straordinaria della nave Amerigo Vespucci e dei giornalisti provenienti dai 26 Paesi partecipanti».

Iaia ricorda che il masterplan dei Giochi è stato presentato da Ferrarese solo il 15 dicembre 2023: «In appena 16 mesi è stato fatto molto più di quanto accaduto durante i quattro anni e mezzo di gestione affidata alla Regione Puglia, quando il M5S faceva parte della maggioranza senza mai sollevare critiche».

Riguardo alle polemiche sul noleggio delle navi da crociera per ospitare gli atleti, il deputato puntualizza: «Con i 150 milioni stanziati dal Governo Conte non si sarebbero potuti organizzare neanche i Giochi senza frontiere. Il Governo Meloni ha già aggiunto altri 150 milioni per gli impianti e 65 milioni per l’organizzazione, di cui 50 già erogati. Costruire un villaggio olimpico sarebbe costato oltre 200 milioni e avrebbe rischiato di diventare una cattedrale nel deserto. Le navi rappresentano una soluzione logistica efficiente ed economicamente sostenibile».

Infine, Iaia ribadisce: «Ferrarese è in carica da meno di due anni. Parlare di “tre anni di rallentamenti” targati Meloni è falso. I risultati sono evidenti, le risorse sono aumentate e l’interesse internazionale è crescente. Le polemiche del senatore Turco sembrano più politiche che legate al bene di Taranto».

