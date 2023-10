Roma – Nessun accordo all’orizzonte ma per ora, solo tanta fiducia affinche’ non salti la manifestazione prevista per il 2026. Le parti: Governo, Coni, Regione e Comune si sono riaggiornate a venerdi. Per il Governo e il Coni l’obiettivo resta quello di riformare il Comitato Organizzatore con un nuovo statuto da dove in precedenza si erano defilati.

Restano i ritardi spiega il commissario Ferrarese al lavoro sul nuovo masterplan, che ha bisogno di essere vagliato prima dal Comitato Organizzatore e poi approvato dall’esecutivo. Gli stessi Parlamentari azzurri Dattis, De Palma e Caroppo hanno espresso preoccupazione. Fondamentale hanno detto, un chiarimento all’interno della stessa maggioranza. Per il Dem, Pagano i Giochi del Mediterraneo di Taranto sono in pericolo e a certificarlo è proprio la richiesta di chiarimenti dei parlamentari forzisti indirizzata ai ministri del Governo Meloni

