Martina Franca: riqualificazione energetica del PalaWojtyla

E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di ditte interessate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del PalaWojtyla – Lotto 1.

Il progetto prevede i seguenti macro-interventi: l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a servizio dell’edificio, relamping dell’impianto di illuminazione (a LED) interna ed esterna al palazzetto, ripristino di parte delle impermeabilizzazioni dei solai e relativo isolamento termico; sostituzione dei lucernai inerenti l’anello superiore dell’area di gioco; ripristino delle copertine d’attico e delle lastre di rivestimento distaccate o in fase di distacco; sostituzione dei terminali di erogazione (fan coil) dell’area servizi; installazione valvole termostatiche e detentori, revisione della centrale di trattamento aria dell’area gioco, installazione di nuovo sistema di termoregolazione; sostituzione dell’impianto di trattamento dell’acqua; sostituzione della pompa di calore dell’area auditorium.

L’importo complessivo di progetto ammonta ad € 737.411,84 di cui € 567.526,69 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza, finanziati per € 700.000,00 dal bando “Sport e periferie 2020 e per la restante parte con fondi comunali.

Tutti gli operatori economici interessati alla procedura potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 1° novembre 2023.

