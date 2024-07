Giochi del Mediterraneo, De Palma: ‘Risposto ai gufi con i fatti’

“Alle “cassandre” e ai gufi che dicevano che il Governo non sarebbe riuscito a completare in tempo la programmazione delle opere necessarie per i Giochi del Mediterraneo, rispondiamo con i fatti e con l’orgoglio di chi ce la sta facendo. Infatti, stiamo utilizzando tutte le risorse disponibili, tra cui i 106 milioni di euro del secondo masterplan, finanziati dall’emendamento di Forza Italia nella scorsa legislatura, oltre a un ulteriore sforzo del governo nella manovra di bilancio”. Lo ha dichiarato in una nota Vito De Palma di Forza Italia.

”Il secondo masterplan, redatto dal commissario Ferrarese, dimostra come stiamo coniugando concretezza e competenza per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ora si accelererà sugli interventi strutturali sul territorio, affidati alle stazioni appaltanti. Ringrazio il commissario per il grande lavoro svolto, nonostante le insidie e gli ostacoli posti dal Centrosinistra, in particolare da Emiliano, che oggi vorrebbe condividere le scelte dopo aver fallito nella gestione dell’organizzazione, tanto da richiedere un commissariamento”, conclude De Palma.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author