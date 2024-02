Giochi 2026, Ferrarese chiede supporto al ministro Crosetto

Massimo Ferrarese, commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediteraneo 2026, ha incontrato oggi (martedì 27 febbraio ) a Roma Guido Crosetto, ministro della Difesa.

Nel corso di una conversazione molto cordiale, Ferrarese ha illustrato il percorso che porterà alla realizzazione dell’evento internazionale con sede principale a Taranto. Il Commissario straordinario dei Giochi, proprio in funzione della storica e importante presenza militare nella città jonica, ha chiesto al ministro un supporto logistico per le strutture commissariali e per l’organizzazione di grandi eventi in luoghi storici della città, come il Castello Aragonese, auspicando la collaborazione del Ministero della difesa sia sul piano delle strutture che per le aree di propria competenza.

Il ministro Crosetto ha espresso massima disponibilità, sottolineando quanto i Giochi del Mediterraneo rappresentino una importante occasione non solo per Taranto, ma per l’intero territorio pugliese, dando mandato alle strutture interne competenti di agire di concerto con il commissario straordinario per fornire il massimo supporto all’organizzazione dell’evento.

