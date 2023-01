Gelami, la rivoluzione del settore gelatiero alla Fiera di Rimini

Gelami è un marchio Fepa Srl, azienda con sede a Conversano, nel cuore della Puglia. Ha maturato una decennale esperienza nel settore di basi e preparati per gelato, prima di studiare l’innovativa ricetta che permette di essere un riferimento importante in Italia di un nuovo mercato, quello del gelato artigianale italiano già pronto da mantecare, grazie all’innovativo processo UHT.

Gelami vuole portare in tutto il mondo la rivoluzione nel settore gelatiero, frutto del connubio tra passione artigianale per il gelato e innovazione tecnologica, fedele alla tradizione.

Dall’analisi del settore, effettuata su scala nazionale e internazionale dal reparto commerciale di Gelami, è stato delineato un quadro ben definito di problematiche e criticità da risolvere: la bassa qualità dei preparati, principalmente in polvere, utilizzati per la produzione del gelato, le tempistiche molto lunghe di lavorazione, la necessità di competenze e personale specializzato, gli standard non elevati di sicurezza alimentare e conservazione e i costi esosi per macchinari ed energia.

Gélami parte da queste criticità e nasce con l’obiettivo di risolverle, puntando a farlo in maniera capillare e globale. Le novità presentate al Sigep 2023 di Rimini riguardano la nuova linea senza lattosio e la linea paste e variegati per la preparazione de gelato.

