GdF sequestra 270mila prodotti pericolosi nel tarantino

Oltre 270mila prodotti potenzialmente pericolosi, tra i quali articoli per l’igiene personale e cosmetici, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Taranto in 3 esercizi commerciali di Manduria, Avetrana e San Marzano di San Giuseppe in quanto privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.

Tale provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare obbligatoriamente le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché ai materiali impiegati.

Le indagini sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera ed al recupero a tassazione dei ricavi derivanti dalle condotte illecite. Con riferimento invece al contrasto al lavoro sommerso, a conclusione di specifici controlli sono stati individuati in un cantiere edile e in un ristorante di Manduria 9 lavoratori “in nero”.

