Gallipoli: presentata l’11a ‘Settimana della Cultura del Mare’

Nella mattinata di sabato 4 novembre, la Biblioteca Comunale di Gallipoli ha ospitato la presentazione dell’undicesima edizione della “Settimana della Cultura del Mare”, evento di marketing territoriale, turistico e culturale organizzato dall’Associazione Puglia&Mare con il supporto del Comune di Gallipoli e del GAL Terra d’Arneo, che avrà luogo a Gallipoli dal 6 al 12 novembre 2023.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Tony Piteo, vicesindaco della Città di Gallipoli; Cosimo Durante, presidente del GAL Terra D’Arneo; Alessandra Bray, presidente dell’Associazione Puglia&Mare, alla presenza anche di molti partner che supportano l’iniziativa.

L’evento è ormai atteso, apprezzato e supportato dalle istituzioni, da enti di formazione e di ricerca e da un sempre crescente numero di associazioni e no profit che si occupano di ambiente ed economia del mare. Il programma dell’undicesima edizione si articola in sette giornate dense di appuntamenti dedicati alle tematiche del mare con una lente di ingrandimento sui cambiamenti climatici e le sue conseguenze.

Rivolta ad un target ampio e trasversale, la rassegna è strutturata in laboratori per grandi e piccoli, proiezioni video, incontri tematici, mostre, visite guidate, degustazioni di prodotti del mare e una serata di gala in cui vengono consegnati i premi “Vela Latina” a coloro che si sono distinti per la particolare dedizione al mare.

La “Settimana della Cultura del Mare” è una rassegna annuale multidisciplinare ideata nel 2012 da Giuseppe Albahari, giornalista e direttore della rivista trimestrale “Puglia&Mare – Ambiente Nautica e Turismo”, con la cura della presidente dell’Associazione “Puglia&Mare” AlessandraBray ed il supporto del Comune di Gallipoli.

La manifestazione è nata con gli obiettivi di valorizzare il mare e tutte le attività ad esso legate nonché di sensibilizzare alla sua tutela e allo sfruttamento responsabile delle sue ricchezze, spaziando tra arte, musica, cultura, turismo e business, a dimostrazione che questa grande “risorsa blu” èvolano di un’economia turistico-culturale non circoscritta ai soli pochi mesi estivi

LE DICHIARAZIONI

Tony Piteo – Vicesindaco della Città di Gallipoli: “Anche l’edizione 2023 si conferma un’occasione importante per la promozione del nostro territorio. Un programma ricco e interessante che ancora una volta rende omaggio alla nostra risorsa più importante declinandone racconto nelle sue diverse sfaccettature. Come Assessore al Turismo e al Marketing mi sento di ringraziare l’Associazione Puglia&Mare e nel contempo invitare tutti ad una grande partecipazione”.

Cosimo Durante – Presidente del GAL Terra d’Arneo: “Una nuova edizione per la Settimana della Cultura del Mare, evento di cui il nostro GAL condivide i valori. Tante attività ed un’ampia platea di pubblico, dalle autorità alle scuole, sono gli elementi cardine dell’iniziativa, vetrina privilegiata per sviluppare nuove sensibilità nella valorizzazione e nel rispetto della risorsa marina”.

Alessandra Bray – Presidente dell’Associazione Puglia&Mare: “L’undicesima edizione della “Settimana della Cultura del Mare” vuole essere una nuova occasione di incontro e di confronto. Di incontro perché, negli appuntamenti in programma, si avrà la possibilità di ascoltare e di conoscere le numerose personalità coinvolte che hanno in comune un unico denominatore: l’amore per il mare. Di confronto perché tutti i nostri ospiti dialogheranno sui temi che ruotano attorno alla nostra grande “risorsa blu”, ai suoi doni ma anche ai suoi mutamenti dovuti al clima che sta cambiando, cercando di sensibilizzare alla sua tutela ed uno sfruttamento consapevole e responsabile delle sue ricchezze. Tutto ciò con l’obiettivo di trasmettere il frutto di questi incontri ai cittadini, con particolare attenzione a quelli più giovani, anche attraverso l’arte, la musica, la cultura, il turismo, a dimostrazione che il mare è il volano di un’economia turistico-culturale non circoscritta ai soli pochi mesi estivi. La grande affluenza turistica di questo ultimo periodo ne è più grande dimostrazione”.

