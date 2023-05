Gallipoli: Massimo Cannoletta racconta Frida Kahlo

Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, volto noto della Rai, sarà il protagonista di un incontro, organizzato dall’assessorato alla Cultura dell’Ente, dedicato a una delle figure femminili più importanti del Novecento: Frida Kahlo.

Frida Kahlo rappresenta un’artista tra le più rilevanti dell’arte messicana del ventesimo secolo. Una vita, la sua, dedicata all’arte e segnata dal dolore per via di un incidente stradale all’età dei 18 anni, e dall’amore: la sua storia con il marito Diego Rivera fu una delle più emblematiche, tra le più tormentate e passionali di sempre.

A raccontare la vita straordinaria di Frida Kahlo, Massimo Cannoletta, originario di Acquarica di Lecce, divulgatore di storia, arte, musica e cultura. Instancabile viaggiatore, ha compiuto due volte il giro completo del mondo, tenendo conferenze in varie lingue.

Condivide le sue conoscenze e i suoi racconti con milioni di persone in tv, collaborando con vari programmi RAI, anche in qualità di inviato culturale nei Beni FAI. Scrive per le riviste Focus Storia e Focus ed è autore del libro Storie d’Italia (TEA, 2022).

L’incontro rientra tra gli appuntamenti della rassegna culturale Congiunzioni, nuovo format ideato e organizzato dall’assessorato alla Cultura dell’Ente. Il nome “congiunzioni” nasce dai concetti di unione e connessione propri del significato stesso della parola congiunzione; quest’ultima, nella grammatica italiana, rappresenta la parte invariabile del discorso il cui scopo è quello di unire tra loro due sintagmi in un periodo.

Il fine ultimo del format è, dunque, quello di unire il mondo della cultura e i giovani, creare una sinergia costante con lo scopo finale di riscoprire temi attuali e non, sotto nuovi punti di vista. A oggi, il format ha ospitato Tiziano Russo (regista della serie tv SKAM ITALIA 5), Bernardo Zannoni (vincitore Premio Campiello 2022), Mario Desiati (vincitore Premio Strega 2022), Marco Peano (scrittore Bompiani) e Clio Evans e Lele Spedicato (autori di Destini).

