Gallipoli, droga negli slip e coltello: in manette 16enne

L’intensificazione dei controlli attorno a Piazza Carducci, a Gallipoli (Lecce), oggetto di numerose segnalazioni per la presenza molesta di giovani che disturbano la quiete pubblica, ha portato all’arresto di un 16enne del posto. Il fermo è avvenuto alle 20:30 del 1° novembre, quando il giovane è stato trovato in possesso di 14 involucri di hashish, nascosti tra i suoi indumenti.

Una pattuglia della volante, mentre percorreva una stradina adiacente alla piazza, ha notato il giovane che, accorgendosi dell’auto di servizio, ha cercato di nascondere qualcosa nei propri abiti. Gli agenti, insospettiti, lo hanno fermato e invitato a consegnare ciò che aveva tentato di occultare: si trattava di un involucro contenente hashish. Un’ispezione più approfondita ha rivelato ulteriori 14 involucri, per un totale di 24,7 grammi della stessa sostanza, nascosti in una tasca del giubbotto.

Nel corso del controllo, il 16enne è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 19 cm, anch’esso sequestrato perché detenuto senza giustificazione. Dopo le procedure di rito e l’informazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, il giovane è stato condotto all’Istituto Penale per minori di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

