Galigani lascia il Taranto: ‘Venuta meno condivisione progetto’

Vittorio Galigani lascia il Taranto. A comunicarlo è l’ormai ex consulente del presidente Massimo Giove con un post sulla sua pagina Facebook. “Ho deciso di chiudere il rapporto con il Taranto – scrive Galigani -. E’ venuta meno la condivisione del progetto. I numeri sono più importanti dei risultati, in una categoria dove non esiste sostenibilità. Argomenti che intendo trattare nel corso di una conferenza stampa entro la fine del corrente mese di luglio”.

”Esco a testa alta e petto in fuori, orgoglioso del lavoro svolto in tanti anni e dei tanti successi, dietro la scrivania e sul campo, ottenuti con quei colori. Massimo Giove rimane il “fratello” di sempre, merita il rispetto della città, gli auguro di trovare la soluzione migliore per l’immediato futuro”, conclude Galigani,

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author