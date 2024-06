G7, terminati a tempo record lavori ammodernamento Sp 57

In occasione del summit del G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno la Provincia di Taranto sta provvedendo in tempi da record ad asfaltare le strade provinciali che probabilmente verranno percorse dalle delegazioni.

Oltre alla Sp 83 nei pressi dell’aeroporto “M. Arlotta” di Taranto-Grottaglie dove alcuni rappresentanti atterreranno, sono stati riammodernati il manto stradale, l’implementazione dei guard-rail lungo la carreggiata e la segnaletica verticale-orizzontale della Sp 57 che collega Martina Franca (zona Masseria Galeone) all’innesto con la Sp 58 per Alberobello.

Nello specifico, per quest’ultima, i lavori, che hanno riguardato circa tre chilometri, sono durati una settimana con un impegno di spesa fuori bilancio pari a 432mila euro.

“Il nostro territorio deve accogliere nel migliore dei modi le delegazioni statali anche nelle strade più periferiche e meno conosciute. I lavori di ammodernamento delle strade provinciali effettuati in occasione del Vertice G7 saranno a vantaggio anche della comunità”, ha dichiarato Rinaldo Melucci, presidente della Provincia di Taranto.

