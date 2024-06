G7, Maiorano: ‘Alloggi inadeguati per FdO, bene Questura Brindisi’

“Sto seguendo con attenzione la questione degli alloggi del personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza destinato al servizio di sicurezza del G7, che è purtroppo incorso in una struttura ricettiva inadeguata e mal funzionante. La nave “Mykonos Magic” che fino al 18 giugno avrebbe dovuto ospitare i nostri uomini e donne in divisa nel porto di Brindisi si è rivelata in pessime condizioni e con cabine mal funzionanti che hanno creato disagio al personale, suscitando le proteste di diverse sigle sindacali. Ringrazio la Questura di Brindisi che si è adoperata da subito per una verifica della situazione e la ricerca di strutture ricettive alternative per ospitare i nostri ragazzi. Continuerò a monitorare la situazione per tutelare il decoro delle forze dell’ordine e armate, che hanno una predisposizione al sacrificio, ma devono essere messe in condizione di riposare e rifocillarsi, perché dal loro lavoro dipende la sicurezza e la riuscita del vertice dei capi di stato e di governo del G7”. Così Giovanni Maiorano, deputato pugliese di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Difesa della Camera.

