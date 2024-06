G7, Capo Polizia Pisani ai colleghi: “Vi sono grato”

ROMA – Non si spegne l’eco del G7 in Puglia. Oltre alle parole della premier Meloni a Milano per i 50 anni de “Il Giornale”, giungono i ringraziamenti ufficiali del Capo della Polizia, il Prefetto Pisani, nei confronti di coloro che sono stati impegnati nell’imponente servizio di ordine e sicurezza pubblica durante i giorni dell’evento mondiale. Tutto in una lettera apparsa sul sito della Polizia di Stato.

“Cari colleghe e colleghi,

trascorso qualche giorno dalla fine dell’impegno, è con gioia e soddisfazione che avverto il dovere di ringraziare tutti voi per il servizio prestato affinché l’evento internazionale G-7 potesse svolgersi nella giusta cornice di sicurezza.

Il buon risultato del nostro operato non è sempre scontato, perché fatti o circostanze non prevedibili possono incidere sulle diverse fasi organizzative ed operative.

Ma la vostra dedizione e il vostro spirito di servizio hanno sempre consentito alla nostra Amministrazione di rispondere con prontezza ed adeguatezza ai compiti, anche complessi e difficili, che ci vengono affidati.

Ed anche in questa occasione lo avete dimostrato superando, anche velocemente, iniziali difficoltà logistiche e ponendo, come sempre, l’adempimento del dovere quale obiettivo primario.

Di questo vi sono grato.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ho l’onere e l’onore di dirigere vi è grato.

Grazie”.

Vittorio Pisani”

