Futsal C1/M, Azzurri Conversano travolti nel turno infrasettimanale

Non basta un ottimo approccio agli Azzurri Conversano per uscire con un risultato positivo dal difficile campo della Grimal Barletta. Nella 17a giornata del campionato regionale di calcio a5, la squadra del presidente Mino De Girolamo, nonostante un promettente inizio, cede nettamente ai padroni di casa, seri candidati alla promozione in Serie B e freschi vincitori della Coppa Italia di categoria.

La partita

Mister Giliberti recupera Cannone dopo la squalifica e lo schiera titolare accanto a Sibilia, Sciannamblo, Renna e Mazzilli. Dall’altra parte, il tecnico barlettano Bizzoca risponde con Dibenedetto, Doronzo, Acocella, Divincenzo e Joel Silva. L’avvio di gara sorride ai conversanesi: al 4’ Mazzilli sblocca il risultato, segnando il suo primo gol con la nuova maglia. Tre minuti più tardi Sciannamblo raddoppia, sfruttando la temporanea superiorità numerica causata dall’espulsione del portiere Dibenedetto per fallo da ultimo uomo.

La reazione del Barletta è immediata: tra il 13’ e il 15’ la coppia Joel Silva-Divincenzo riporta il punteggio in parità. A pochi secondi dall’intervallo, Divincenzo firma il sorpasso, mandando i padroni di casa negli spogliatoi in vantaggio per 3-2.

Nella ripresa, la Grimal continua a spingere e allunga rapidamente il divario con le reti di Filannino, Dicorato e Francesco Filannino, che portano il punteggio sul 6-2. Giliberti tenta il tutto per tutto con il quinto di movimento, trovando il gol del 6-3 con Caradonna. Tuttavia, il Barletta ne approfitta e chiude definitivamente i conti con Dicorato, prima di sigillare il risultato finale sul 9-3 con altre due reti nel finale.

Per gli Azzurri Conversano è l’ottava sconfitta stagionale, la sesta nelle ultime sette gare. Sabato prossimo al San Giacomo arriva la capolista Just Mola, un’altra sfida complicata per la squadra di Giliberti.

Grimal Barletta – Azzurri Conversano 9-3 (p.t. 3-2)

Grimal Barletta: Achille, Dibenedetto, Filannino Fa., Vivaldo, Doronzo, Staila, Carlos Martinez, Divincenzo, Filannino Fr., Acocella, Dicorato, Joel Silva. All.: Michele Bizzoca.

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Mazzilli, D’Ecclesiis, Lomele, Di Leo, Sciannamblo, Renna, Gutierrez, Caradonna, Cannone, Locaputo. All.: Gianpiero Giliberti.

