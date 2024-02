Futsal C1/M, Azzurri Conversano: monday night con Ruvo

Sarà il Futsal Byre Ruvo la prossima avversaria degli Azzurri Conversano nel massimo torneo regionale di calcio a 5. Le due formazioni si affronteranno presso il PalaSanGiacomo lunedì sera in un inedito “Monday Night” per la categoria, ma resosi necessario per l’indisponibilità dell’impianto nel pomeriggio di sabato.

Per i ragazzi del presidente Mino De Girolamo, dunque, si presenta una ghiotta occasione per dimenticare in fretta le ultime due sconfitte rimediate con Aradeo e Just Mola, e, di conseguenza, tornare a fare punti al cospetto della Cenerentola del campionato.

Con soli sette punti all’attivo, i ruvesi sono ultimi in graduatoria, ma appena una settimana fa hanno battuto con un perentorio 6-0 il lanciatissimo Futsal Brindisi conquistando una vittoria che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione della formazione allenata da Giovanni Rutigliani.

Il mercato invernale ha lasciato il segno con acquisti di spessore del calibro di Diviccaro, Acquaviva, Sasso e Salerno che hanno subito dimostrato le proprie qualità risultando decisivi nelle ultime uscite. In casa Azzurri, invece, c’è voglia di dare un seguito alla prova di orgoglio offerta in quel di Mola di Bari dove, malgrado le pesanti assenze di capitan Detomaso, D’Ecclesiis e Cannone, la banda di mister Chiaffarato ha disputato un ottimo incontro andando anche in vantaggio, ma pagando dazio nella ripresa quando un inevitabile calo fisico si è rivelato decisivo ai fini del risultato finale.

Attualmente i conversanesi sono noni in classifica, tallonati, rispettivamente con una e tre lunghezze in meno, da Grimal Barletta e Cus Bari che sabato pomeriggio si incrociano in una sfida ad alta tensione in ottica playout. Spettatori interessati saranno anche Tasso e compagni i quali, tuttavia, hanno l’obbligo di non distogliere l’attenzione dal prossimo imminente obiettivo:

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author