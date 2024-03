Futsal C1/M, Azzurri Conversano: match cruciale in casa del Cus Bari

Crocevia importante nella stagione degli Azzurri Conversano. Nel pomeriggio di sabato 16 marzo, gli uomini del patron Mino De Girolamo saranno di scena in casa del Cus Bari nel match valido per la penultima giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5, di fatto decisivo ai fini della salvezza.

Le due compagini sono separate da sei lunghezze in classifica con i conversanesi quart’ultimi a quota 30 e i baresi penultimi a 24 punti, ma se da un lato per i primi il successo potrebbe significare matematica tranquillità, dall’altro per i cussini vincere servirebbe soprattutto per restare a galla e rimandare ogni discorso legato al mantenimento della gara ai playout. Le motivazioni, dunque, non mancano da una parte e dall’altra, e le premesse per una gara ricca e spettacolare ci sono tutte malgrado la posta in palio piuttosto alta possa consigliare un atteggiamento guardingo.

In casa Azzurri, dopo l’ennesima sconfitta in rimonta rimediata contro l’Andria, la squadra si è regolarmente allenata in settimana agli ordini di mister Chiaffarato e sotto gli occhi attenti e vigili del direttore sportivo Tommaso Dibello: “Ci attende una partita cruciale per la nostra stagione. Sappiamo di affrontare una squadra ben organizzata su un campo non semplice sia a livello ambientale, sia per le ridotte dimensioni del rettangolo di gioco, forse anche troppo ridotte per uno sport come il futsal. Nelle ultime gare siamo quasi sempre riusciti ad andare in vantaggio, ma spesso non abbiamo saputo concretizzare il vantaggio perdendo punti importanti e ritrovandoci in questa situazione di classifica. Ora è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e di remare tutti nella stessa direzione per raggiungere l’obiettivo”.

Al Centro Universitario Sportivo di Bari dirigono l’incontro Daniele Spagnulo e Pierfrancesco Quaranta della sezione di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 16.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author