Futsal C1/M: Azzurri Conversano, Brindisi espugna il San Giacomo

Esordio amaro per gli Azzurri Conversano nel massimo torneo regionale di calcio a 5. Nella prima di campionato la banda del presidente De Girolamo si arrende al Futsal Brindisi davanti ad un pubblico che non ha patito più di tanto il temporaneo trasloco dal Pineta al San Giacomo.

LA GARA – Il nuovo corso azzurro targato Chiaffarato comincia con lo starting five formato da Resta, Detomaso, Sannino, Masi e Mastrangelo, mentre dall’altra parte ci sono Caselli, Carluccio, Marvich, Corvetto e De Simone, con quest’ultimo al debutto nella doppia veste di portiere e allenatore.

In avvio, le due formazioni cercano principalmente di studiarsi senza affondare più di tanto i colpi, nonostante Detomaso, fresco di nuova investitura con gradi di capitano, provi a scaldare il suo destro senza troppa fortuna. La prima svolta del match giunge in concomitanza con il primo cambio effettuato da Chiaffarato che dopo circa cinque minuti inserisce Gutierrez il quale impiega pochi istanti per trovare in diagonale la rete che sblocca la partita.

Il Brindisi accusa il colpo, De Simone tiene in vita i suoi con un grande intervento di piede, mentre dall’altra parte è Marvich ad approfittare di un errore in ripartenza degli Azzurri e a bucare un Resta fin lì praticamente perfetto. Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti cercano di approfittarne e poco più tardi con Corvetto piazzano addirittura il sorpasso, gelando il pubblico del San Giacomo.

Ma il primo vantaggio brindisino dura solo una manciata di secondi merito dell’incursione di Masi abile, dopo aver rubato palla, nel servire a Mastrangelo il pallone del provvisorio 2-2. Il popolo conversanese così si rianima e torna a sperare in un risultato positivo malgrado il pesante forfait dell’ultima ora di Antonio Cannone, uno degli uomini più attesi tra gli Azzurri. Prima dell’intervallo, tuttavia, la compagine ospite mette ancora la freccia con Carluccio che sugli sviluppi di azione d’angolo sorprende Resta, non impeccabile nella circostanza.

Nella ripresa i padroni di casa tornano in campo con l’obiettivo di rientrare prontamente in partita, una missione che si rivela praticamente impossibile sia per la scarsa lucidità dei locali, sia per la grande attenzione dei brindisini in fase difensiva. E proprio dall’ottima fase difensiva che gli ospiti costruiscono le proprie fortune e le proprie reti nel secondo tempo con Caselli e Castano che concretizzano fulminee ripartenze.

Ai conversanesi non rimane che la consolazione per il gol di Mastrangelo che bagna con una doppietta il suo esordio in maglia azzurra e che rende meno pesante la sconfitta. Al San Giacomo, dunque, finisce 5-3 per il Brindisi con capitan Detomaso e compagni attesi sabato prossima dalla difficile trasferta in casa del Terlizzi.

Azzurri Conversano – Futsal Brindisi 3-5 (p.t. 2-3)

Azzurri Conversano: Fanizzi, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, Caprio, Caradonna, Sannino.

Futsal Brindisi: De Carlo, Carluccio, Spagnolo, Castano, Marti, Caselli, Branca, Corvetto, De Oliveira, De Simone, Marvich.

