Pallamano A/Gold: Ko anche Albatro, Fasano a punteggio pieno

Prosegue a punteggio pieno il cammino in Serie A Gold 2022/23 della Sidea Group Junior Fasano, vittoriosa per 30-27 sulla Teamnetwork Albatro, al termine di un match a lungo combattuto.

Pronti-via con i padroni di casa che subito cercano l’allungo (3-1 al 4’), ma i siracusani trovano le misure e ribaltano il punteggio, passando sul +2 all’11’ (4-6). Spesso in inferiorità numerica, e colpita anche dalla squalifica al 19’ di Pugliese, la formazione biancazzurra resta comunque a contatto, trascinata anche dalle reti di Leo Comerlatto, e il risultato si attesta frequentemente sulla parità (7-7 al 14’, 10-10 al 20’, 13-13 al 27’).

Prima dell’intervallo, gli ospiti sfruttano le chance di rientrare negli spogliatoi sul doppio vantaggio (13-15), giungendo sul +3 a inizio ripresa, ma la Junior è viva, e con un break di 4-0 si riporta avanti (17-16 al 37’). Il team siciliano, con quello che poi si rivela l’ultimo colpo di coda, torna sul +2 al 43’ (19-21), e in pratica la partita degli uomini allenati da Pucho Jung finisce qui.

Infatti, negli 8’ successivi a segnare è solo Fasano, che piazza un break di 6-0 portandosi sul 25-21, e tocca anche il +5 (28-23 al 54’). Vani i tentativi dell’Albatro nel finale di ricucire lo svantaggio, che non va oltre il -3 della sirena.

Nella festa del migliaio di spettatori presenti sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Contrada Vigna Marina, l’incontro si conclude dunque sul 30-27 a favore di Flavio Messina e compagni, attesi domenica prossima dalla difficile trasferta in casa del Cassano Magnago, che in extremis ha espugnato il campo del Sassari e che nelle prime tre giornate è sempre uscito vincente così come Fasano.

”La squadra sin dall’approccio mi è piaciuta sia in difesa che nella fase offensiva, nonostante qualche pallone perso in attacco che ha inizialmente premiato il Siracusa – commenta Vito Fovio, coach di Fasano -. Tutti i ragazzi chiamati in causa hanno dato una grande mano: ad esempio, dopo l’infortunio rimediato da Comerlatto nella ripresa, decisivo è stato l’apporto di Davide Notarangelo, che purtroppo non sempre abbiamo a disposizione in questa fase. Sono contento anche perché si iniziano a vedere i frutti del duro lavoro che stiamo svolgendo in settimana, pur avendo ancora tanto da fare e da migliorare, in particolar modo sul fronte difensivo. Ora ci attende un match complicato contro una squadra forte e speriamo di recuperare qualche infortunato: oltre al già citato brasiliano, anche Pablo Cantore e Raffaele Corcione sono alle prese con problemi fisici, ma a fare la differenza sono quasi sempre le motivazioni, come si è visto in questa partita. Prepareremo anche a livello mentale la prossima sfida per farci trovare pronti e per portare a casa un’altra vittoria”.

Sidea Group Junior Fasano–Teamnetwork Albatro 30-27 (13-15 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 3, Angiolini 4, Amato, Pugliese 2, Leban 1, Notarangelo 3, Messina 4, Boggia2, Monopoli, Gallo, P. Cantore, Vinci, Beharevic, Knezevic 4, Comerlatto 7, Corcione. All.: Vito Fovio.

Teamnetwork Albatro: Souto Cueto 6, Marino 1, Sciorsci 1, Mantisi, Zungri 1, Pauloni 10, I. Cantore 1, Vinci 2, Crotti, Bobicic 1, Martelli, Burgio, Nemeth 4, Murga, Hermones. All.: Pucho Jung.

Arbitri: Anastasio–Zappaterreno.

Risultati 3a giornata Serie A Gold: Bozen-Carpi 33-25, Pressano-Conversano 25-26, Raimond Ego Sassari-Cassano Magnago 29-30, Sparer Eppan-Alperia Black Devils 23-31, Trieste-Macagi Cingoli 39-37, Sidea Group Junior Fasano–Teamnetwork Albatro 30-27, Brixen-Secchia Rubiera (in campo oggi)..

Classifica: Cassano Magnago, Conversano e Sidea Group Junior Fasano 6, Brixen* e Bozen* 4, Alperia Black Devils**, Trieste*, Raimond Ego Sassari e Teamnewtork Albatro 2, Secchia Rubiera* e Pressano 1, Macagi Cingoli, Carpi e SparerEppan 0. *Una partita in meno, **Due partite in meno.

Prossimo turno (30/09): Teamnetwork Albatro-Bozen, Carpi-Trieste, Secchia Rubiera-Raimond Ego Sassari, MacagiCingoli-Sparer Eppan, Conversano-Brixen, Alperia Black Devils-Pressano, Cassano Magnago-Sidea Group Junior Fasano (domenica 1° ottobre – ore 16).

A causa del maltempo, l’open day del settore giovanile, inizialmente in programma per domenica 24 settembre, in piazza Ciaia, è stato rinviato a domenica 8 ottobre.

