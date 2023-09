Futsal: Bernalda, esordio con vittoria in Coppa Divisione U23

Vittorioso l’esordio in gare ufficiali del Bernalda Futsal Under 23 che supera con un netto 6-1 il Dream Team Palo del Colle. Le due squadre con tanti giovani interessanti in campo danno vita ad una gara frizzante, nella quale alla lunga prevale la qualità della cantera bernaldese innervata dall’esperienza di Laurenzana.

Nell’arco del match è piaciuta la capacità di reazione dei bernaldesi sotto di una rete realizzata da Bufano quasi a metà tempo con il rischio di capitolare nuovamente con il calcio di rigore calciato al lato da Palermo. Dopo questo episodio, i giovani bernaldesi hanno dimostrato di essere più incisivi e meno “spreconi” in attacco ingranando le marce alte prima con il pareggio di pareggio realizzato da Laurenzana (abile a sfruttare un’imbeccata di Castano) a 4’ dal termine del primo tempo (terminato 1-1) e successivamente mettendo la freccia nella ripresa con la rete del sorpasso in apertura con una staffilata di destro di D’Onofrio per il 2-1.

I padroni di casa, acquisito il vantaggio, hanno continuato ad insistere per chiudere la contesa sull’asse Castano-Carella nasce la marcatura d’opportunismo di quest’ultimo per il 3-1. Ci pensa Lovecchio a 7’ dal termine della contesa ad incanalare definitivamente la gara calando la rete del poker lucano.,Nel finale di match le segnature di Sali (al culmine di un’ottima trama di gioco) per il 5-1 e, nei ultimi secondi di partita, la firma di Grieco a finalizzare una rapida ripartenza per il 6-1 conclusivo.

Palpabile nel dopo gara la soddisfazione del tecnico rossoblu Marcio Volpini per la prestazione della sua squadra: “E’ stata una gara in salita, nella quale i nostri ragazzi sono stati bravi a non accusare la rete delle svantaggio iniziale e sono riusciti a mantenere con continuità ritmi alti uscendo alla distanza nella ripresa con tanta voglia, fame e aggressività. Questa vittoria è molto importante per il nostro inizio”.

Il tecnico Volpini ha mandato in campo la formazione Under 23 con tante buone indicazioni ricevute dai giovani lucani: “Mi è piaciuta molto la forza e compattezza del gruppo anche se i ragazzi hanno iniziato da poco tempo. Stanno capendo che giorno dopo giorno l’aspetto più importante è proprio il gruppo. E’ importante la voglia di sacrificarsi da parte di tutti, ovviamente ci sarà sempre qualcosa da rivedere e migliorare in particolare nella fase attuale della stagione nella quale siamo ancora al principio del lavoro. Dobbiamo avere un punto di attenzione in più a leggere attentamente le varie situazioni di gioco”.

L’ultimo pensiero è dedicato proprio alla crescita dei ragazzi del Bernalda e di tutto il movimento del futsal: “Il vivaio bernaldese non lo scopriamo oggi, la Società crede tantissimo in questi giovani e spero che tanti altri ragazzi possano avvicinarsi al futsal non solo a Bernalda ma in tutta Italia. Mi fa piacere di fare parte di questo progetto, abbiamo giovani motivati sia in allenamento che in partita con tanta grinta, voglia d’imparare e crescere. Noi dello staff tecnico lavoreremo in questa ottica per farli esprimere al loro meglio in campo e anche fuori”.

