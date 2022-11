Futsal B/M: Ripresa super, Monopoli supera Pisticci in rimonta

Condividi su...

Successo casalingo per 8 reti a 2 della Kredias Audace Monopoli contro il Comprensorio Sportivo Pisticci. Una partita con due facce totalmente differenti: primo tempo che si chiude col vantaggio ospite e nessuna rete dei locali, nella ripresa invece gli ospiti vengono ripresi e superati con una goleada dalla squadra di mister Giacovazzo.

La partita. Un primo tempo molto equilibrato si sblocca solo all’11’ con un gran tiro di Giorgini in contropiede che supera un incolpevole Caramia. Da quel momento l’Audace gestisce il gioco cercando in varie occasioni il gol, ma gli ospiti si difendono al meglio chiudendo dunque la prima parte di gioco in vantaggio.

Nella ripresa però la partita è a senso unico con il dominio dell’Audace che trova dopo tre minuti il pareggio con Lapertosa per poi ribaltare al 6’ con Rodrigo su pallonetto. All’11’, al momento dell’ingresso in campo per gli ospiti del quinto uomo di movimento, Passiatore recupera palla e a porta vuota sigla l’importante 3-1. Da quel momento l’Audace dilaga con due reti al 14’ messe a segno da Garcia su calcio di rigore (prima rete per lui) e poco dopo in contropiede con la seconda marcatura di Baldassarre con gli ospiti che dopo il goal recuperano l’inferiorità numerica a causa di un cartellino rosso. Due minuti più tardi arriva la doppietta di Lapertosa del 7-1. Nel finale spazio all’ingresso del giovanissimo Giuseppe Cascione e del portiere Lamacchia. Al 18’ arriva la doppietta di Giorgini per gli ospiti, ma poco dopo è Minoia, con la sua prima marcatura stagionale a siglare la rete dell’8-2 finale.

Torna subito a sorridere l’Audace con un nuovo importante successo in chiave salvezza. Adesso la squadra di mister Giacovazzo osserverà un turno di riposo in vista dell’ostico impegno esterno contro il club lucano del Senise.