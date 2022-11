Futsal B/M: Bernalda-Potenza 4-4, derby vibrante ed emozionante

Condividi su...

Linkedin email

Al PalaCampagna finisce 4-4 il derby tra Bernalda e Potenza al culmine di una gara vibrante ed emozionante fino all’ultimo istante con i padroni di casa costretti a rincorrere per l’intero arco della gara gli avversari ma capaci di sfiorare la vittoria negli ultimi minuti di gara dopo la doppietta griffata da Benedetto.

Cronaca. Il Bernalda propone il seguente start-five: De Pizzo, Laurenzana, Ziberi, Grossi, Musillo. Dall’altra parte il Potenza con: Sagarese, Trivigno, Lorpino, De Oliveira, Molinari.

Il Potenza parte all’attacco: il portiere De Pizzo chiude provvidenzialmente su un’incursione di De Oliveira; l’estremo bernaldese si ripete, pochi istanti più tardi, su Lorpino rifugiandosi in corner. La risposta dei padroni di casa si materializza con la rasoiata dalla distanza di Grossi, il portiere Sagarese in tuffo devia in angolo. A metà frazione gli ospiti vicini al vantaggio: Goldoni appoggia a Claps, il quale calcia a botta sicura trovando lo strepitoso intervento di De Pizzo; quando non arriva il portiere bernaldese c’è la traversa ad “opporsi” al tiro di Goldoni. Al 13’ il Potenza passa in vantaggio con un diagonale velenoso di Tancredi per lo 0-1. Il Bernalda prova a reagire: Zanella conclude a rete, Sagarese ribatte. Poco dopo l’estremo potentino è decisivo su Benedetto lanciato a rete. Negli ultimi istanti della frazione il Potenza raggiunge in rapida sequenza il bonus di 5 falli e subito dopo porta al tiro libero i bernaldesi: Lemma dal dischetto si lascia ipnotizzare da Sagarese che gli sbarra la strada rifugiandosi in corner. Il pareggio dei padroni di casa, però, è solo rimandato di qualche istante, proprio sul susseguente angolo: Grossi lavora una buona palla in banda e beffa Sagarese con un preciso diagonale per 1-1, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.

L’inizio della ripresa è caratterizzato da ritmi sostenuti e rapidi ribaltamenti di fronte: il portiere potentino Sagarese è costretto a chiudere sulle sortite offensive bernaldesi di Laurenzana e Musillo. Il Bernalda è arrembante: Ziberi innesca Grossi, la cui girata trova pronto Sagarese coadiuvato nella circostanza dal palo. L’estremo potentino è prodigioso in altre due occasioni prima su Zanella e successivamente su Benedetto. Gli assalti bernaldesi trovano sulla propria strada anche il palo colto da Zanella che, qualche istante più tardi, non intercetta per un soffio un assist invitante di Ziberi. In ripartenza il Potenza colpisce al 10’ con Trivigno per 1-2. La reazione bernaldese si concretizza con la girata di Benedetto, Sagarese vola a deviare in corner. Ancora in contropiede il Potenza è pericoloso con Tancredi ma De Pizzo è pronto; il portiere bernaldese si ripete, poco dopo, su Claps. Al 13’ nuovamente in ripartenza il Potenza colpisce sull’asse Molinari-Lorpino con quest’ultimo che mette in rete per 1-3. Il Bernalda, però resta in scia: Benedetto batte a sorpresa una rimessa laterale per Grossi che supera il portiere avversario per il 2-3. I locali raggiungono il bonus di 5 falli ma è ancora Sagarese decisivo su Grossi e Ziberi. Dall’altra parte il Potenza sfrutta un’indecisione difensiva bernaldese per colpire con Trivigno su assist di De Oliveira per il 2-4. Il tecnico Volpini si gioca la carta del quinto di movimento (Laurenzana) e il Bernalda in pochi secondi recupera il match a ridosso del 18’ con la doppietta di Benedetto: il primo gol del pivot è da rapinatore d’area con un tiro ravvicinato per il 3-4 mentre la seconda rete con una staffilata che si spegne sotto l’incrocio per il 4-4. Negli ultimi scampoli di partita il Bernalda sfiora la vittoria confezionando altre tre palle gol: la prima con Laurenzana che trova l’opposizione di Sagarese mentre qualche istante più tardi Zanella coglie il palo con il portiere fuori causa, il brasiliano raccoglie la palla e calcia prontamente con la sfera di poco al lato. E’ l’ultima emozione di un derby bello e vibrante che termina con il risultato di 4-4.

BERNALDA FUTSAL-CITTA’ POTENZA C5 4-4

BERNALDA FUTSAL: 4 Laurenzana, 5 Scarnato, 6 Plati, 7 Grossi, 8 Ziberi, 9 Zanella, 10 Musillo, 12 De Pizzo, 14 Damelio, 21 Dilucca, 22 Lemma, 99 Benedetto. All. Volpini

CITTA’ POTENZA C5: 13 Sagarese, 3 Goldoni, 4 Trivigno, 5 Tancredi, 6 Volini, 7 Lorpino, 8 Molinari, 9 Cardone, 10 Claps, 11 Canadeo, 12 De Oliveira, 14 Smaldore. All. Benevento

Arbitri: 1^ Molinaro di Lamezia Terme , 2^ Andrea De Luca di Paola; cronometrista Di Benedetto di Lamezia Terme

Ammoniti: Lorpino (P), Musillo (B), Claps (P), Trivigno (P), Volini (P)

Marcatori : 12:58 p.t. Tancredi (P), 19:17 p.t. Grossi (B), 9:29 s.t. Trivigno (P), 13:04 s.t. Lorpino (P), 14:46 s.t. Grossi (B), 16:12 s.t. Trivigno (P); 17:27 e 17:31 s.t. Benedetto (B)