Futsal B/M: Latiano espugna Bernalda in rimonta

Una sconfitta che brucia per i ragazzi di Volpini che cadono al PalaCampagna davanti ad un Latiano sornione e combattivo capace di ribaltare il risultano nella ripresa sfruttando le uniche disattenzioni difensive bernaldesi. Inutile la splendida doppietta del bomber Benedetto anche oggi a segno.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: De Pizzo, Laurenzana, Grossi, Sali e D’Onofrio. Sul fronte opposto il Latiano con: De Brasi, Conte, Moreira, Penacorveira, Prestileo.

Inizio a ritmi alti per le due squadre: Bernalda subito vicino al vantaggio con Grossi che viene murato dal portiere De Brasi (ex del confronto) mentre per i pugliesi Moreira calcia alto da buona posizione. Poco dopo il diagonale di Prestileo costringe alla respinta con i piedi De Pizzo. Al 6’ il Latiano passa in vantaggio con un preciso diagonale di Moreira per lo 0-1.

Pronta la reazione bernaldese che agguanta il pari al 8: la punizione di Eletto è intercettata da De Brasi che nel tentativo di rilanciare trova il tocco rapace di Benedetto per 1-1. Il Latiano risponde con il fendente di Misuraca, De Pizzo si oppone.

Dall’altra parte De Brasi è chiamato agli straordinari per opporsi alle conclusioni di D’Onofrio e Benedetto. A 4:25 dalla fine del primo tempo il Latiano raggiunge il bonus dei 5 falli. Al 19’ i padroni di casa passano in vantaggio: Benedetto si libera in torsione di Penacorveira e in scivolata anticipa De Brasi per il 2-1.

A inizio ripresa “pronti-via” e gli ospiti agguantano il pari con un tiro da posizione defilata di Conte per il 2-2. Pronta reazione bernaldese: punizione di Laurenzana per la mezza girata di Sali, Misuraca salva sulla linea di porta. Insistono i rossoblu: De Brasi è provvidenziale sulla sortita offensiva di D’Onofrio mentre i pugliesi si rendono insidiosi con Misuraca ma Sali e De Pizzo sventano il pericolo.

La gara vive di fiammate e rapidi rovesciamenti di fronte: Laurenzana dalla distanza impegna De Brasi sulla sfera si fionda Sali che, però, non riesce a calciare a rete.

A 5:21 dal suono della sirena il Latiano raggiunge il bonus dei 5 falli; i lucani si riversano in avanti ma sono i pugliesi a passare: Moreira pesca l’imbucata di Conte, il suo tap-in è decisivo per il 2-3. Il tecnico Volpini schiera il quinto di movimento (Benedetto) ma gli assalti finali dei lucani trovano sulla propria strada il portiere De Brasi e la difesa dei pugliesi.

BERNALDA-LATIANO 2-3

BERNALDA: 3) Scarnato 4) Laurenzana, 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello, 9) Carella, 10) Sviercoski 11) Grossi 12) De Pizzo, 24) Brescia, 99) Benedetto. All. Volpini

LATIANO: 1) D’Ancona, 13) De Brasi, 9) Moreira, 99) Costantini, 5) Conte, 10) Penacorveira, 11) Taccone, 8) Misuraca, 16) Prestileo, 3) Zucchero, 17) Molfetta, 18) Rini. All. Marelli

Arbitri: 1^ Azzarà di Reggio Calabria , 2^ Barcio di Cosenza; cronometrista: Petrocelli di Policoro

Ammoniti: Laurenzana (B), Penacorveira (L)

Marcatori: 5:41’ p.t. Moreira (L), 8:09’ 18:28 p.t. Benedetto (B), 0.34 s.t. e 16:27 Conte (L).

