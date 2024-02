Futsal B/M, Castellana: sfida d’alta quota in casa della capolista Diaz

La bella vittoria casalinga ottenuta contro il Futsal Senise è ormai solo un ricordo per il Castellana C5, che nel pomeriggio di sabato 24 febbraio sarà ancora protagonista in un altro dei big match più attesi del campionato nazionale di Serie B (gir. G).

Al PalaDolmen di Bisceglie si affrontano la Diaz, prima in graduatoria, e la banda del presidente Domenico Mazzarisi, che dopo il successo sui lucani ha conquistato la terza piazza della classifica. Soltanto sei punti separano due squadre che, poco più di un mese fa, si sono incrociate anche nel primo turno di Coppa Italia con passaggio del turno dei biscegliesi solo dopo i tempi supplementari.

Mister Andrea Rotondo sa benissimo che la sfida potrebbe rappresentare un crocevia importante della stagione, ma allo stesso tempo è consapevole che sbancare il palazzetto di Bisceglie è un’impresa riuscita solo al Potenza in questa stagione, per cui servirà il miglior Castellana per andare a caccia del colpaccio.

Il tecnico di Conversano recupera Gianvito Lacarbonara, di rientro dal turno di squalifica, e punta forte anche sulla freschezza e sull’imprevedibilità di Roberto Vitto, una delle sorprese più piacevoli dell’annata bianco blu: “Giocare in casa della prima della classe è sempre bello e stimolante – spiega il laterale classe 2003 -. Conosciamo il valore dei nostri avversari e abbiamo grande rispetto per loro, ma allo stesso tempo conosciamo anche il nostro valore e i numeri ci dicono che questo Castellana è in grado di potersela giocare con tutti e lo abbiamo dimostrato anche sabato scorso al cospetto di una squadra fortissima come il Senise. Sarà sicuramente una partita molto dispendiosa da un punto di vista fisico e mentale, in cui saranno i dettagli a poter fare la differenza”.

Al PalaDolmen dirigono Manuel Rughetti della sezione di Aprilia e Vincenzo Truini della sezione di Latina. Al cronometro Michele Digiovanni di Barletta. Fischio d’inizio alle ore 16.

